S-400 tehdidi: 'Bir şekilde kurtulmalı', yaptırımlar hâlâ masada

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili S-400'lerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için Türkiye'nin S-400'lerden "bir şekilde kurtulması gerektiğini" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili gazetecilere verilen brifing sırasında Türkiye'yle S-400 krizine ilişkin soruları yanıtladı.

Reuters'in haberine göre, bu sistemin NATO'nun savunma kapasitesine zarar verdiğini savunan yetkili, Türkiye'ye açık kapı bıraktı:

“Türkiye’nin masaya dönme olanağı var. Sorunun çözülmesi için S-400’leri ya imha etmeleri ya geri göndermeleri ya da bir şekilde onlardan kurtulmaları gerektiğini biliyorlar."

'YAPTIRIM MASADAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİ'

Adının yazılmasını istemeyen yetkili, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasının hâlâ masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

"ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımların zamanlaması nihai değil" diyen yetkili, Washington'ın Rusya'dan savaş uçağı aldığı gerekçesiyle Çin'e uygulayacağı CAATSA yaptırımlarına karar vermesinin dokuz ay sürdüğünü hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görüşme yapmışlardı. Görüşenin ardından Trump "Türkiye’nin S-400 alması bizim için çok ciddi zorluklar çıkarıyor. Bugün de konuştuk ve gelecekte de konuşacağız ve inanıyorum ki bunu çözeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan ise, "Savunma sanayi alanındaki köklü ilişkilerimiz konusu da gündemimizdeydi. S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere sınamaların üzerinden ancak diyalogla gelebiliriz." demişti.

'VAR OLUŞŞSAL BİR MESELE DEĞİL'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın 3-4 Aralık’ta yapılacak NATO zirvesine "suçlamaların olduğu ortamda ciddi hazırlık yaparak gideceğini" söylemişti. İngiltere, Fransa ve Almanya ile dörtlü zirvenin de yapılacağını söyleyen Kalın, S-400’lerin NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini belirtmişti. Kalın "Bize göre S-400 meselesi iddia edildiği gibi varoluşsal bir sorun değildir" demişti.