Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden YPG paylaşımı: Takdiri size bırakıyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 'NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız' ifadelerinin yazılı olduğu bir görseli; ABD’nin YPG’ye gönderdiği silah sayılarının yer aldığı bir tabloyla birlikte, 'Takdiri size bırakıyoruz' notuyla paylaştı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye İdlib’de yaşanan gerilime ilişkin bir video paylaştı.

Videoda “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” mesajı verildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği “Eye On İdlib” yani “Gözler İdlib’te” başlıklı videoyu Twitter hesabından paylaştı. Videolu mesajda “Suriye’de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD’nin elindeki tüm gücü kullanacağı" söylendi. Ayrıca videoda "NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" mesajı da yer aldı.

RUSYA: TAKDİRİ SİZE BIRAKIYORUZ

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin paylaşımı sonrası Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden de bir paylaşım geldi.

Büyükelçiliğin Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” ifadelerinin yazılı olduğu bir görsel yer aldı.

Bu görselin yanına Anadolu Ajansı’nın ABD’nin YPG’ye gönderdiği silah sayılarının yer aldığı bir tablosunu da ekleyen Rus Büyükelçiliği, paylaşımına “Takdiri size bırakıyoruz” notunu ekledi.