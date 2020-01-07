Rusya’dan tanesi 35 milyon dolara 5 uçak alınacak

Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında THK’nın uçaklarını kullanmayan Orman Bakanlığı, Rusya’dan tanesi 35 milyon dolara, Be 200 ES tipi 5 uçak alacak.

Geçtiğimiz yaz ülke genelinde birçok noktada orman yangını çıkmış, yangınlara müdahalede yetersiz kalındığı eleştirileri gündeme gelmişti.

THK’nın yangın söndürme uçaklarının kullanılmaması tepki çekerken, Orman Bakanlığı, Rusya’dan tanesi 35 milyon dolara, Be 200 ES tipi 5 uçak satın almaya hazırlanıyor.

Sözcü'nün haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinde fuarda gördüğü yangın söndürme uçaklarıyla ilgili talimat verirken, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sivil havacılık anlaşmaları ve milli mevzuat Rus uçaklarının Türkiye'de sivil uçak tesciline alınmasına imkan vermiyordu. Mevzuattaki bu engel, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan, “Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik” başlıklı bir kararla, giderilmeye çalışıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmeliğin 5'inci maddesinin “ç” bendinde, “Orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan hava araçları, devlet hava aracıdır” ifadesine yer verildi.