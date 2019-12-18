Rusya’dan şekeri dışarı satmak için alıyormuşuz

Tarım ve Orman Bakanlığı, Rusya’dan şekerin yurtiçinde tüketilmek üzere ithal edilmediğini, şeker ithalatının ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin, Rusya'dan şeker ithalatına başlamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de yurtiçinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapılmadığı belirtilerek, "Şeker ithalatı, sadece ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanılmaktadır. 2018 yılında yapılan 82,9 milyon dolar değerindeki 201 bin ton ithalata karşılık, 1,9 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapılmıştır" denildi.

İthal edilen 1 ton şekerin 22,5 kat değer kazanarak şekerli mamul bünyesinde ihraç edildiğinin söylendiği açıklamada "Bu yöntem ile ülkemiz katma değer oluşturmakta, şekerli mamul ihracatçılarımız dünya ile rekabet etmekte ve ilave döviz girdisi sağlanmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki, ülkemizde 2018-2019 pazarlama yılında pancar şekeri tüketimi, rekor kırarak 2 milyon 455 bin tona ulaşmıştır” denildi.