Rusya'dan ikinci parti S-400 açıklaması

Rusya'nın askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye ile 2020'de S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisinin teslimatına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

Rusya, Türkiye'ye ikinci parti S-400'lerin satışına ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya'nın askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 savunma sistemi teslimatına ilişkin 2020'ye bir anlaşma imzalanması ihtimaline ilişkin soruya, "Bu ihtimal yeterince yüksek" yanıtını verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şugayev, "Bu konu üstünde planlı bir biçimde çalışmaktayız. En mühim olanı da her iki tarafın da bu alanda işbirliğine devam etmeye istekli olması" dedi.