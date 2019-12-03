Rusya'dan Erdoğan'ı 'aklama' açıklaması: Emri o vermedi...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2015 yılında düşürülen Rus Su-24 savaş uçağını vurma emrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmediğini düşündüklerini söyledi. Oysa Erdoğan olay sonrası yaptığı açıklamada 'Aynı ihlal bugün yapılsa Türkiye yine aynı karşılığı vermek durumundadır' demişti. Erdoğan daha sonra bu açıklamasını değiştirmek durumunda kalmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2015 yılında düşürülen Rus Su-24 savaş uçağını vurma emrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değil, başka kişiler tarafından verildiğini düşündüklerini söyledi.

EMRİ KİM VERDİ?

Rusya'dan gelen bu açıklamanın ardından o dönem yapılan açıklamalar yeniden akıllara geldi.

Olaydan sonra Erdoğan tarafından yapılan ilk açıklamalarda uçağın defalarca uyarıldığı söylenmiş, "Aynı ihlal bugün yapılsa Türkiye yine aynı karşılığı vermek durumundadır" demişti.

Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada ise Rusya'nın özür talebini geri çevirmiş, "Özür dilemesi gereken bir taraf varsa biz değiliz. Hava sahamızı ihlal edenler özür dilesin. Rusya'dan özür dilemeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

ERDOĞAN VAZGEÇTİ

Daha sonra Rusya ile temas kurmaya çalışan Erdoğan, "Rus lider Putin'i aradım ama cevap vermedi. Rus uçağı olduğunu bilseydik farklı davranırdık" derken, aradan geçen bir yılın ardından ise "FETÖ" imasında bulunarak, "Uçağı düşüren 2 pilot gözaltında. Pensilvanya'yla bu pilotların bağlantısı olabilir" demişti.