Rusya'dan 'ateşkes' açıklaması: Yeniden bir yol belirlenmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Türkiye arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin, 'Suriye'nin egemenliğini ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı' derken, Suriye’nin toprak bütünlüğü dahilinde yeniden bir yol belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin ABD ile vardığı ateşkes anlaşmasına ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Türkiye’nin kendi sınır güvenliği ile ilgili meşru kaygılarını anladıklarını ve haklı bulduklarını belirten Lavrov, ‘Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TEMELİNDE YENİDEN BİR YOL BELİRLENMELİ'

Sputnik'te yer alan habere göre, "Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz. Suriye’nin otoritesi ve Kürt oluşumları ve liderleriyle Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sorunun diyalog yoluyla çözülmesini savunuyoruz” diyen Lavrov, Suriye’nin toprak bütünlüğü dahilinde yeniden bir yol belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, “Bu yollar Türkiye’nin sınır güvenliği ve hassasiyetleri doğrultusunda uygulanmalı. Ortadoğu’nun bir kısmında biriken çelişkiler göz önüne alındığında bunun çok karmaşık bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ancak başarılı olunması için tüm çabamızı sergileyeceğiz” dedi.

Lavrov, ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat metni ile ilgili olarak, “Suriye'nin egemenliğini ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“Bazı ülke liderlerinin Türkiye’nin operasyonunun meşru olmadığını savunmasını nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna ise Lavrov, “Biz zaten net ifadeler kullandık. Türkiye’nin şu anda Suriye’de varlığını koruyan terörist tehditlere karşısında sınır güvenliğini korumaya çalışmasını meşru olarak görüyoruz. Aynı zamanda sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde cevap verdi.