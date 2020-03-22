Rusya, Türkiye'ye uçuşlarını kısıtlama kararı aldı

Rusya, koronavirüs salgını dolayısıyla Türkiye'ye olan uçuşlarını sınırlama kararı aldı.

Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye yapılan uçuşları sınırlandırma kararı aldı.

İstanbul’a yapılan tarifeli seferler dışındaki uçuşlar yarından itibaren geçici olarak durdurulacak.

Sputnik'in haberine göre, Rosaviatsiya, “23 Mart 00.00 itibarıyla sadece tarifeli Moskova-İstanbul seferleri yapılacak. Rusya vatandaşlarının (Türkiye’den) tahliyesinin tamamlanmasına dek, sadece Rusya vatandaşlarının taşınması koşuluyla charter uçuşlara da izin verilecek” açıklaması yaptı.