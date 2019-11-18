Rusya, Türkiye'ye sunduğu savaş uçağı teklifini açıkladı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye savaş uçağı satışına ilişkin, 'Türkiye’ye tekliflerde bulunduk, Su-35’i teklif ettik. Henüz düşünme aşamasındalar' dedi.

Dubai Havacılık Fuarı 2019’da konuşan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov, “Türkiye’ye tekliflerde bulunduk, Su-35’i teklif ettik. Henüz düşünme aşamasındalar. Karar aldıklarında biz satış için hazırız, endüstrimiz de hem Su-57’yi hem Su-35’i üretmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev ise şu aşamada Türk tarafı ile S-400 üretiminin Türkiye’de yerelleştirilmesi konusu üzerinde çalışıldığını belirtti.

Miheyev, “İmzaladığımız sözleşme opsiyon garantisi ve Türk tarafı için ikinci bir kompleksi, ikinci partiyi satın alma imkanı sunmaya ilişkin sorumluluklarımızı içeriyor. Şimdilik yerelleştirme programı ve endüstriyel partnerlik konusu üzerinde görüşülüyor” dedi.

S-400’ün sevkiyatının tamamlandığını belirten Miheyev, “Sevkiyat yüzde 100 gerçekleşti. Yani sistemin tüm platformları ülkeye gönderildi, eğitimler devam ediyor, daha sonra da sistem göreve geçirilecek” ifadelerini kullandı.