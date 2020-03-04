Rusya: Türk gözlem noktaları ile terörist tahkimatları birleşti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, İdlib’deki ‘terörist’ tahkimatlarının Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini, bunun Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne her gün saldırı yapılmasına yol açtığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin İdlib’de askerden arındırılmış bölge oluşturmayı öngören anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğunu belirtti.

Reuters’ın Ria haber ajansından aktardığına göre, bakanlık sözcüsü, İdlib’deki terörist tahkimatlarının Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini belirterek, bunun Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne her gün saldırı yapılmasına yol açtığını söyledi.

Açıklamada, Türkiye’nin İdlib bölgesindeki asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlâl ettiğini de dile getirildi.