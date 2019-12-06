'Rusya Müslümanlarının en yüksek nişanı' İhsanoğlu’na verildi

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu'nun düzenlediği toplantıda Ekmeleddin İhsanoğlu’na 'Rusya Müslümanlarının en yüksek nişanı' verildi.

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubunun 5. Toplantısı bu sene Başkırdistan'ın başkenti Ufa’da düzenlendi. Toplantının ana gündemi İslam İşbirliği Teşkilatının 50 yılının kutlamaları dolayısıyla Rusya-İslam Dünyası ilişkileri oldu.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılış ve tebrik mesajı ile başlayan toplantıya, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov, Başkırdistan Cumhurbaşkanı Radiy Habirov İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri katıldı.

Toplantıda "Rusya Müslümanlarının en yüksek nişanı" İslam İşbirliği Teşkilatı 9. Genele Sekreteri de olan CHP'nin 2014 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na verildi.

Nişan "Rusya Müslümanları ve Rusya Hükümeti ile İslam Dünyası ve İİT teşkilatı arasında daha yakın münasebetler ve geniş işbirliği imkanları oluşturulmasına yaptığı üstün katkı ve hizmetler" gerekçe gösterilerek İhsanoğlu’na verildi.

Rusya Müslümanları Başmüftüsü ve Şeyhülislam Talad Taceddin, “İhsanoğlu’nun yaptığı unutulmayacak ve tarihi ehemmiyete haiz hizmetler karşısında bu nişanı kendisine takdim etmekten büyük şeref duyuyorum” dedi.

Törende bir teşekkür konuşması yapan İhsanoğlu, “Karşılıklı çalışma ve çabalarımız sonucunda Rusya’nın İİT’ye gözlemci statüsünde üye kabul edilmesinin ne kadar önemli bir hamle olduğunu bugünkü konjonktürde daha iyi anlıyoruz. Rusya Müslümanları ile İslam Dünyasının bütünleşmesi açısından da büyük öneme haiz olan bu girişim meyvelerini vermeye devam ediyor. Böyle ki, bu girişim ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki münasebetlerin gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor ve sağlamaya devam edecek" dedi.