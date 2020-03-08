Rus heyet ortak devriyeyi görüşmek için Ankara'ya geliyor

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib’de Rusya ile yapılacak ortak devriyeler için hafta başında bir Rus askeri heyetin Ankara’ya geleceğini açıkladı. Rus heyetle ortak kullanılacak parola ve şifrelerinin belirleneceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de Rusya ile yapılacak devriye hakkında açıklamalarda bulundu.

Akar, "Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M-4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Bu kapsamda hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek" dedi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Rus heyetiyle Genelkurmay Karargâhı’nda yapılacak olan ve istihbarat yetkililerinin de hazır bulunacağı toplantıda, ortak devriyenin detaylarının konuşulacağı belirtildi.