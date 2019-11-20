Ruhsata bağlanan konut sayısında büyük düşüş

Bu yılın ilk dokuz ayında ruhsata bağlanan konut sayısı geçen yılın yüzde 64, 2017’nin ise yüzde 85 altında.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, inşaat sektörüne ilişkin dikkat çekici rakamları yazdı.

Buna göre 2017 yılının ilk dokuz ayında inşaat ruhsatına konu daire sayısı 1 milyon 199 binken bu yıl aynı dönemde bu sayı yalnızca 180 bin oldu.

Aktaş yazısında, TÜİK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa oluşturdukları belediyeler kaynaklı inşaat ruhsatı verilerinin inşaat sektörünün konut yapımında nasıl bir duraklama dönemine girdiğini somut olarak ortaya koyduğunu belirterek şunları yazdı:

“İnşaat ruhsatına konu daire sayısında rekor 2017 yılında kırılmıştı. Söz konusu yılın tümünde 1 milyon 387 bin daire için ruhsat alınmıştı. Yani ortalama olarak her ay 116 bin daire için ruhsat düzenlenmişti.

Bu yıl ise dokuz ayın toplamındaki sayı yalnızca 180 bin.

2017’nin dokuz ayında 1 milyon 199 bin olan inşaat ruhsatına konu daire sayısı geçen yıl aynı dönemde 497 bine inmişti, bu yılki sayı ise biraz önce aktardık yalnızca 180 bin oldu."

Konutlar satılmayınca inşaat sektöründe "frene çok sert basıldığını" belirten Aktaş yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ruhsat alındı, inşaat yapıldı, yeterince satılamadı. Bu kısır döngü yıllarca devam etti. Kaynakları taşa toprağa gömdük, milyonlarca konut yaptık ve artık satamaz olunca frene bastık, ki ne basmak!

İşte sayılar ortada… Bu yılın dokuz ayında ruhsata bağlanan konut sayısı geçen yılın yüzde 64, 2017’nin ise yüzde 85 altında.

Boş yere mi diyoruz frene çok sert basıldı, diye…”

Tamamlanıp kullanıma hazır hale getirilen konut sayısınınsa yıldan yıla çok büyük oynama göstermediğini belirten Aktaş, rekor düzeyde ruhsat alınan 2017 yılında bu ruhsatlara konu inşaatların tümüne o yıl başlanmadığını da kaydetti.