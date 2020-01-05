Ruhani’den Erdoğan’a çağrı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ABD'nin 'küstah eylemlerine' karşı birlikte mücadele etme teklifinde bulunduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yapılan diplomatik görüşmeler sürüyor.

Sputnik’in haberine göre, Bu kapsamda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani, Erdoğan'a, "ABD'nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma" çağrısında bulundu.

Ruhani Erdoğan'a hitaben, "Saldırgan bir eyleme karşı sessizliğimiz, daha saldırgan eylemlere girişmek için daha fazla gözdağı verilmesine neden olabilir" dedi.