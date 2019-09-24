RTÜK’ten iki kadının öpüşmesi görüntüsüne ceza

RTÜK, '9-1-1' adlı dizide iki kadının öpüştüğü sahne nedeniyle, beş kez yayın durdurma cezası verdi. Kararın gerekçesinde, 'Eşcinsel ilişkinin konu edilmesi nedeniyle ve 6112 sayılı Kanun’un 32. Maddesi'nin birinci fıkrası uyarınca program durdurma cezası verilmiştir' denildi.

Radyo Televizyon Üst Kurul'u (RTÜK) şifreli yayın yapan FoxLife kanalına, "9-1-1" adlı dizide yer alan iki kadının öpüşme görüntüsü nedeniyle ceza verdi.

Kanala 5 kez yayın durdurma cezası veren kurulun gerekçesinde, “Yayın kuruluşuna 17.07.2019 tarihinde saat 22.21.24'te (41 dakika 33 saniye) yayınlanan '9-1-1' adlı dizi filmde 'Eşcinsel ilişkinin konu edilmesi' nedeniyle ve 6112 sayılı Kanun'un 32. Maddesi'nin birinci fıkrası uyarınca program durdurma cezası verilmiştir" denildi.

Cezayı sosyal medya hesabından paylaşan RTÜK Üyesi Faruk Bildirici, “RTÜK, şifreli Fox Life kanalına '9-1-1' adlı dizide iki kadının saniyelik öpüşme görüntüsünün genel ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle beş kez yayın durdurma cezası verdi. Bu karara karşı oy kullandım” dedi.

Bildirici, uzman raporunda ihlalin konusu olarak eşcinsel ilişkinin konu edilmesinin yazılması ve bu gerekçeyle ceza verilmesini ise ayrımcılık olarak nitelendirdi. “Eşcinselliğin konu edilmesi başlı başına ihlal konusu olamaz. Eşcinsellik bir yönelimdir” dedi.