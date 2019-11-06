RTÜK'ten 'Faruk Bildirici' açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kanuna aykırı şekilde üç ayrı kurumda görev almasına tepki gösteren kurul üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliği düşürülmüştü. RTÜK'ten söz konusu adıma ilişkin açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kanuna aykırı olarak üç ayrı kurumda çalıştığını gündeme getiren ve RTÜK Başkanı'nın görevden çekilmesini talep eden kurul üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliği düşürülmüştü.

RTÜK, bu adıma gelen tepkilerin ardından kararı savunan bir açıklama yaptı, Bildirici'nin Kurul'u sabote ettiği iddiasında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Faruk Bildirici'yle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 31.10.2019 günü yapılan toplantısında Faruk Bildirici'nin 6112 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan Üst Kurul üyelerinin uyması gereken esaslar ve yasaklara aykırı eylemleri nedeniyle üyelikten çekilmiş sayılmasına karar verilmiştir.

Bu karar sonrasında kimi yerlerde bilgi eksikliğinden, bazı mecralarda ise sistemli ve maksatlı şekilde "RTÜK'ün TBMM'nin yetkilerini ve iradesini hiçe sayarak yetki gaspı yaptığı" haberleri yayınlanmış, bu yönde değerlendirmeler yapılmıştır.

TBMM iradesinin gasp edildiği iddiaları asılsızdır.

Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik manipülatif açıklama ve haberlere karşı açıkça belirtmek gerekir ki, RTÜK Üyelerinin seçim ve görevden çekilmiş sayılmalarına ilişkin usul ve esaslar 6112 sayılı Kanunda net olarak açıklanmıştır.

- Faruk Bildirici, Yasanın açık hükümlerle emrettiği ve üyelerin uymak zorunda olduğu siyasi tarafsızlık konusuna ısrarla uymamıştır. Yasanın üyelerden beklediği “tarafsız” olma düzenlemesine uymadığı gibi adeta bir siyasi parti temsilcisi gibi hareket etmiştir.

2- Üst Kurulun gizlilik taşıyan bilgi ve belgelerini kamuoyuna ve basına açıklamış, kanuna göre gizli olan toplantı müzakerelerinin açıklanması yasağını defalarca ihlal etmiştir. Bu konuda pek çok kez şifahen uyarılmasına rağmen aynı tutumunu sistematik olarak sürdürmüştür.

3- Gerek açıklamalarıyla, gerekse de eylemlerinde kimi medya kuruluşlarına hasımlık derecesinde tutum sergilemiş, kimi medya kuruluşlarının ise hamiliğini yapmaya çalışmış ve medya kuruluşları arasında tarafsızlığını tamamen yitirmiştir. Bu durum da, Kanunda Üyelerin uyması için hüküm altına alınan usul ve esaslar kapsamındadır.

Ayrıca Faruk Bildirici, müstafi olduğunu iddia ettiği Üst Kurul Başkanı’nı ve ‘Milli İrade’nin seçtiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu tanımayarak Üst Kurul toplantılarını ve kararlarını sabote etmiştir.