RTÜK deprem haberleri hakkında inceleme başlattı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) depremle ilgili radyo ve televizyonlardaki "provokatif yorum ve haberler" olarak nitelendirdiği içerikler hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası "Sosyal medyada panik havası yaratanlar hakkında soruşturma başlatacağız" demiş, Soylu’nun sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da deprem paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.