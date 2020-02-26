RTÜK böyle buyurdu: TV kanallarına Kovid-19 ayarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TV kanallarına gönderdiği yazıda yeni koronavirüse ilişkin tartışma programlarına kimi konuk alacakları konusunda Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü ile irtibata geçilmesi önerisinde bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun televizyon kanallarına gönderdiği notta, Kovid-19 (yeni koronavirüs) konusunda konuşacak ve yayınlara katılacak uzmanların seçimlerinde, Sağlık Bakanlığı'na danışılması önerisinde bulunuldu.

Televizyonlara gönderilen notta, yeni koronavirüs salgını hakkında topluma doğru ve hızlı bilgi verilmesinin önemi belirtilirken, yanlış yönlendirmeler olması durumunda yaptırım uygulanacağı uyarısı yapıldı.

İbrahim Uslu imzalı notta şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve uluslararası bir salgın halini alan Koronavirüs'ün sebep olduğu hastalık ve ölümler başta olmak üzere sağlıkla ilgili konularda birçok program veya haber bülteni yayınlanmaktadır. Sağlık programları veya haber bültenlerine konut olarak katılan veya telefonla bağlanan uzmanlardan bir kısmının sarf ettiği yorumların kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumda korku ve infiale sebep olduğu; halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasından, amacından uzak yorumlara yer verilen bu tür yayınlarla kamusal yayıncılığın temel ilkelerinden biri olan toplumun haber alma özgürlüğünün sağlanması amacından uzaklaşıldığı; gerek uzmanlarca yapılan yayın denetimleri esnasında gerekse de Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından tespit edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yayınların bazılarının Bakanlığı bu politikasına da zarar verebileceği değerlendirilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını hakkında topluma doğru ve hızlı bilgi vermesi salgının yol açabileceği olumsuzluklardan korunmak açısından oldukça önemlidir. Yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara müeyyide uygulanması durumu söz konusu olabilecektir.

Açıklanan sebeplerle yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği veya Üst Kurulumuz Sağlık Masası Biriminden İzleme Biriminden İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Köksal ile her zaman iletişime geçebilecekleri hususunda bilgilerinizi rica ederim."