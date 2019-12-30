RTÜK 2019’da milyonlarca lira ceza kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 2019 yılında 12 kanal, bir radyo ve 23 yayına milyonlarca liralık para cezası uyguladı. 1 milyon 312 bin 515 TL'lik para cezasıyla en çok ceza FOX TV'ye kesildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2019 yılında 12 kanal, bir radyo ve 23 yayına milyonlarca liralık para cezası uyguladı.

FOX TV toplam 1 milyon 312 bin 515 TL'lik para cezasıyla 2019 yılının rekortmeni olurken, FOX Life kanalı da 8 kez program durdurma cezası aldı.

RTÜK tarafından 1 milyon 11 bin 234 TL ile tek seferde en fazla ceza da, FOX TV ve SHOW TV’ye kesildi. Radyo Sputnik'e (RS FM) ise hükümet ve İstanbul depremine yönelik yaptıkları eleştiriler nedeniyle 4 bin 633 TL para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

RTÜK tarafından 2019 yılında kanallara kesilen cezaları açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, kurumun yandaş kanalları koruduğunu belirtti. Sertel, “İktidarın dümen suyuna giren RTÜK, yandaşın hamisi konumunda. Tek taraflı, kayırmacı bir anlayışla faaliyet gösteren RTÜK’ün başkanı da iktidar tarafından ekstra maaşlarla ödüllendiriliyordu. Bu hukuksuzluklara karşı çıkan, gerçekleri açıklayan Faruk Bildirici, yandaş tutumdan nasibini aldı ve hukuksuz bir şekilde kurumdan uzaklaştırıldı. TRT, Fethullah Gülen’in bestesini yayınlıyor, Gülen’in adını ekrana yazıyor, terörist başının kardeşini ekranlara çıkarıyor ama hiç ceza kesilmiyor. Diğer taraftan muhalif kanallar iktidarı eleştirdi diye cezalandırılıyor. Kendilerinden olan bir iki kanala da tamamen göstermelik, zoraki cezalar veriliyor" diye konuştu.

RTÜK'ün kestiği bazı cezalar şöyle: