'Rize'de umreden dönenlere hiçbir işlem yapılmadı' iddiası sonrası açıklama geldi

Rize'de umreden dönen yaklaşık 500 kişinin hiçbir sağlık kontrolünden geçirilmediği iddiasına ilişkin açıklama geldi. Açıkalamada umreden gelenlerin diğer kentlerdeki gibi yurtlarda kontrol altına alınmadığı doğrulandı, 'Bahsi geçen kişiler İl Sağlık Müdürlüğümüzce evlerinde sürekli kontrol altında tutulmuştur' denildi.

Rize'de umreden dönen yaklaşık 500 kişinin hiçbir sağlık kontrolünden geçirilmeden evlerine gittiği haberine ilişkin açıklama geldi.

Valilik açıklamasında, "Tüm illerimizde olduğu gibi geçen hafta itibariyle umre ziyaretinden dönen bütün vatandaşlarımız hava limanlarında gerekli tıbbi kontrol yapılarak Rize'ye intikallerine izin verilmiştir. Bahsi geçen kişiler İl Sağlık Müdürlüğümüzce evlerinde sürekli kontrol altında tutulmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında "Umreden dönen kişilerden belirli aralıklarla numuneler alınmış ve yapılan testlerin tamamı 'negatif' çıkmıştır. Umrecilere karantina kararı alındıktan sonra her yerde yapılan uygulamalar ilimizde de yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.