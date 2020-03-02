Resmi kurumdan tuhaf açıklama: Kuyruklu yalan!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Göç İdaresi'ne ait araçlarla sığınmacıların ücretli taşınmasıyla ilgili bir habere, 'Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz: KUYRUKLU YALAN' diyerek yanıt verdi.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 02 Mart 2020 10:42

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İstanbul Göç İdaresi'ne ait araçlarla sığınmacıların ücretli taşınmasına ilişkin açıklama geldi.

Kurumun sosyal medyadaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz: KUYRUKLU YALAN" diye yazıldı.

 