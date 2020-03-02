Resmi kurumdan tuhaf açıklama: Kuyruklu yalan!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İstanbul Göç İdaresi'ne ait araçlarla sığınmacıların ücretli taşınmasına ilişkin açıklama geldi.
Kurumun sosyal medyadaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz: KUYRUKLU YALAN" diye yazıldı.
Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz:
KUYRUKLU YALAN https://t.co/DItGtj8AS3
— Göç İdaresi Genel Md (@Gocidaresi) March 1, 2020