Resmi kurumdan tuhaf açıklama: Kuyruklu yalan!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Göç İdaresi'ne ait araçlarla sığınmacıların ücretli taşınmasıyla ilgili bir habere, 'Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz: KUYRUKLU YALAN' diyerek yanıt verdi.

soL - Haber Merkezi