Resmi açıklama yok ama okullar ve şirketler evden çalışmaya geçiyor

Finansbank’ın teknoloji iştiraki İBTech şirketi çalışanlarına gönderdiği duyuruda yarından itibaren home office çalışmaya geçileceğini bildirdi. Bahçeşehir Koleji de velilere gönderdiği mesajda olası bir okul tatili durumuna hazırlık olarak online derslere başlayacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek” açıklamasının ardından henüz herhangi bir vaka tespitine dair resmi açıklama yapılmadı. Ancak bazı okullar ve şirketler tarafından online ders ve evden çalışma (home office) uygulamasına geçileceği duyuruları yapılmaya başlandı.

Finansbank’ın teknoloji iştiraki İBTech, çalışanlarına gönderdiği duyuruda yarından itibaren home office çalışmaya geçileceğini bildirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kovid-19 görülen ülkelerden gelen mensuplarının herhangi bir belirti göstermeseler bile 14 günü evlerinde geçirmelerini istedi. Bahçeşehir Koleji de velilere gönderdiği mesajda olası bir okul tatili durumuna hazırlık olarak online derslere başlayacaklarını bildirdi.

IBTech’in çalışanlarına gönderdiği mesajda “Yarından itibaren bir sonraki duyuruya kadar home office çalışacağız. Bu şu anda bir vaka tespit edildiği için değil, muhtemel bir durumda riskin mümkün olduğunca dağıtılabilmesi amaçlı bir tedbirdir” denildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de öğrencilerine ve mensuplarına gönderdiği mesajda “Son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) görülen ülkelerden dönen mensup ve öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığı’nın ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgu olmasa bile 14 gün evden çıkılmamalı uyarısı doğrultusunda okula gelmemeleri konusunda gereğinin yapılması önemle duyurulur” denildi.

Öte yandan Bahçeşehir Koleji tarafından da velilere gönderilen mesajda olası bir okul tatili durumunda derslerin online olarak verilmesine hazırlanıldığı belirtildi.

