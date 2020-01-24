Resim sevgisi de varmış: Babasının ödül verdiği ressamı ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'vakıflardan sorumlu' oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan babasının ödül verdiği Ressam Devrim Erbil'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan resim görmeye gitti.

Ressam Devrim Erbil’in atölyesini ziyaret eden çift, Erbil ile uzun süre sohbet etti. Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Devrim Erbil ise “Bugün sayın Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan'ı atölyemde misafir ettik. Sanat üzerine çok sıcak, yararlı konuşmalar yaptık. Atölyemizde renkli ve çok güzel bir gün yaşadık” diyerek paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri edebiyat alanında Nuri Pakdil'e, sinema alanında Mesut Uçakan'a, resim alanında Devrim Erbil'e, geleneksel sanatlar alanında Fuat Başar'a, mimarlık alanında Doğan Kuban'a, sosyal bilimler alanında Ahmet Yaşar Ocak'a, vefa alanında Ahmet Haluk Dursun'a, müzik alanında ise MFÖ'ye ödül verilmişti.