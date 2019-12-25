Rekor kırıldı: Yeni yıla 583 milyar TL borçla giriliyor

Banka ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 583,6 milyar liraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bankaların, borçlarını ödeyemediği için ‘kara liste'ye aldığı kişi sayısı ise 3 milyon 763 bine yükseldi.

Vatandaşın bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 583,6 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı.

CHP'nin hazırladığı ekonomi raporu yeni yıla büyük bir borçla girildiğini gösteriyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Borç yükü artınca icra dosyaları da dağ gibi büyüdü. Rapora göre, icra dairelerinde 20 milyon 662 bin dosya derdest halde bulunuyor. Bankaların, borçlarını ödeyemediği için ‘kara liste'ye aldığı kişi sayısı ise 3 milyon 763 bine yükseldi.

143,6 MİLYAR TAKİPTE

Rapora göre zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler 52.6 milyar lira artarak 18 Aralık itibarıyla 146.3 milyar lirayla yeni bir rekor kırdı. Kredi stokunun yüzde 9.7 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış yüzde 56.1'i buldu. Batık kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 5.6 oldu. Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 1 Ocak-13 Aralık tarihleri arasında toplam 65.5 milyar lira artarak 583.6 milyar liraya ulaşırken, bu borcun 466.9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 116.7 milyar lirası kredi kartlarından kaynaklandı. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2.5 milyar liralık artışla 13 Aralık itibarıyla 21.2 milyar lira oldu.