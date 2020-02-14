Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, Google hakkında yürüttüğü rekabet ihlali soruşturmasını karara bağladı. Kurum Google'a 98 milyon TL idari para cezası verdi.

Google hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayan Rekabet Kurumu, şirkete 98 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin" tespitine yönelik soruşturma sonucunda savunmalar da değerlendirilerek nihai kararın verildiği belirtildi.

Buna göre "Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 98.354.027,39 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile" karar verildiği belirtildi.

Rekabet Kurumu, ihlali sonlandırması için Google'dan gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 3 ay süre içinde yerine getirmesini istediği yükümlülükleri ise şöyle sıraladı:

"- Genel arama sonuç sayfasında rakip alışveriş karşılaştırma hizmetlerinin kendi ilgili hizmetlerinden daha az avantajlı olmayacakları koşulları sağlaması,

- Mobil mecraya uyumlu olacak şekilde, diğer mecralarda da Shopping Unit’e ait başlığın tıklanma özelliğini kaldırması,

- Shopping Unit’in başlığında ve etiketlenmesinde bu alanın reklam olduğuna ilişkin belirsizliği makul şekilde gidermesi

- Google’da yapılan aramalarda ürün adı ile birlikte açıkça alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerinin marka veya site adına yer verilmesi durumunda Shopping Unit’in öncelikli olarak konumlandırılmasına son vermesi"

Kurum ayrıca Google'ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunmasını istedi.

Google 60 gün içinde kararı temyize götürebilecek.