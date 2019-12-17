Rekabet Kurumu: Google yükümlülüklerini yerine getirmeli

ABD’li teknoloji devi Google’a haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle idari para cezası uygulayan Rekabet Kurumu yeni bir açıklama yaptı.

Rekabet Kurumu ABD’li teknoloji devi Google’a haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle uyguladığı idari para cezasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Google'ın diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla mobil cihaz üreticilerine finansal destek sağladığının saptandığı belirtildi.

Google hakkındaki soruşturmanın 9 Şubat 2017'de başlatıldığını açıklayan Rekabet Kurumu, "Bu kapsamda temel olarak, Google'ın mobil işletim sistemleri pazarında sahip olduğu tekele yakın pazar gücünü, faaliyette bulunduğu diğer pazarlarda, özellikle de internet arama hizmetleri pazarında, hâkimiyetini korumak veya güçlendirmek amacıyla kötüye kullanıp kullanmadığı hususuna yoğunlaşılmıştır” açıklaması yaptı.

Açıklamada "Yürütülen soruşturma sonucunda Google'ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla mobil cihaz üreticilerine finansal destek sağladığı tespit edilmiştir” denildi.

Google’a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca idari para cezası verildiğini ve ayrıca Kanun kapsamında ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanındığını bildiren Kurum, “İlgili süre 06.08.2019 tarihinde sona ermiş ve aynı tarihte Google ilgili sözleşmelerde yaptığı değişiklikleri Rekabet Kurumuna sunmuştur. Google tarafından sunulan değişikliklerin Rekabet Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde bu değişikliklerin soruşturma sonucunda tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmada yetersiz kalacağı tespit edildiğinden, Google'a 07.11.2019 tarihinden itibaren Kanun'da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Rekabet Kurumu Google’ın uygulamalarının Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu’nda da benzer soruşturmalara konu olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rusya Federasyonu Rekabet Otoritesi tarafından yürütülen süreç Google'ın bu uygulamaları sonlandırmaya yönelik taahhütleri neticesinde sonuçlandırılmıştır. Yine, AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde konuyla ilgili olarak rekabet ihlali sonucuna ulaşmış ve Google'a 4,34 milyar Avro para cezası vermiştir. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu tespit ettiği ihlalleri sona erdirmesi için Google’dan Kurulumuz tarafından talep edilen yükümlülüklerden daha kapsamlı adımları atmasını istemiş ve bu talebin gereği Google tarafından yerine getirilmiştir. Gelinen noktada Google'ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.”