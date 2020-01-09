Rekabet Kurulu: 3’üncü köprünün hisse devri izne tabi değil

Rekabet Kurulu Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş'a devrinin izne tabi olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, İtalyan şirket Astaldi S.P.A’nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki hisselerinin IC İçtaş’a devri için yapılan başvuruyu karara bağladı.

Kurul, Astaldi S.P.A’nın hisselerinin IC İçtaş tarafından devralınması işleminin "izne tabi olmadığı"na karar verdi.

Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanan kararda şöyle denildi:

“Astaldi S.p.A’nın ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş., ICA İçtaş Astaldi Adi Ortaklığı’ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına, Astaldi S.p.A’nın IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat A.Ş. ve ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat A.Ş.’deki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.”

