Refah Partisi'nin genel başkanı belli oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kurucusu olduğu partinin yeniden genel başkanlığına seçildi.

Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.

Fatih Erbakan, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Yeniden Refah Partisi 1'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Konuşmamız Hazreti Ömer, icraatımız Turist Ömer olmayacak” dedi.

Erbakan, "Türkiye, İslam alemi ve adil bir düzen isteyen tüm insanlar için alternatif olmak istediklerini" söyledi.

Kongreye, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİP Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan katıldı.