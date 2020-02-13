Real direnişçisi Altınbulak DİSK Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı

Real Market direnişinin öncülerinden olan Nakliyat-İş üyesi Kader İpek Altınbulak, DİSK Genel Başkanlığı için adaylığını duyurdu.

DİSK’in 53. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Kozyatağı Metro AG'de yapılan basın açıklamasında Real Market direnişinin kadın öncülerinden, Nakliyat-İş sendikası üyesi Kader İpek Altınbulak DİSK Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

“DİSK Genel Başkanlığına Neden Aday Oldum?" başlıklı açıklamasında DİSK’in adını, tarihini, ilkelerini, mücadele geleneğini daha ileriye taşımak için aday olduğunu belirten Kader İpek Altınbulak, şunları söyledi:

DİSK GENEL BAŞKANLIĞINA NEDEN ADAY OLDUM?

Ben Kader İpek Altınbulak yasal hakkımız olan kıdem tazminatlarımız için 30 aydan beri mücadele eden, direnen Real Market İşçilerindenim, Direnişçilerindenim. Evliyim, eşim de metal işçisi ve bir çocuğum, kızım var.

İşçiliğe meslek lisesi kimya bölümünü bitirdikten sonra bir kimya fabrikasında başladım. Daha sonra Real Hipermarketlerin Kartal Mağazasında işe başladım. 17 yıl bu mağazada çalıştım. Mağazada Türk-İş’e bağlı Tez Koop-İş Sendikasına örgütleyen öncü işçilerdenim.

Metro A.G. tarafından Real Marketler 2014 yılında Beğendik’e satıldı. Beğendik aldıktan sonra da Real Hipermarketler 2017 Temmuz ayında iflas etti. Bizler hem işsiz kaldık, hem tazminatlarımızı alamadık.

Real Marketler iflas sonucu mağazalar kapanıp bizler tazminatlarınızı almadan işsiz kaldıktan sonra üyesi bulunduğumuz Tez Koop-İş Sendikası bizlere hiçbir koşulda sahip çıkmadı. Hukuki yardım dahi yapmadı. Arkadaşlarımız kendi olanaklarıyla avukata vekalet verdi. Bu dönemde bazı arkadaşlarımız DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ile iletişime geçmişler, sendikada toplantılar yapmışlar. Nakliyat-İş’te eğer Tez Koop-İş sendikası size sahip çıkmaz ise kendilerinin bizlere çıkacağını belirtmiştir.

30 aydan beri Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde tazminatlarımız için alanlarda, AVM’lerde, mağazalarda işgal eylemleriyle, kasa kilitlemelerle direniyor mücadele ediyoruz. Gözaltına alındık. Mağazalarda polislerce yerlerde sürüklendik. Hakkımızda ceza maddi-manevi tazminat davaları açıldı. Soruşturmalar devam ediyor. Yılmadık.

Tez Koop-İş Sendikası bizlere sahip çıkmadığı gibi eylemlerimizi kırmaya çalıştı. Arkadaşlarımıza alışveriş çeki dağıttı. “Nakliyat-İş’le eyleme giderseniz, coplanırsınız, gözaltına alınır, tutuklanırsınız,” dedi.

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası, yasal olarak 1475 Sayılı Yasanın 14. Maddesine yargı ve bilimsel görüşe göre Metro A.G. tazminatlarımızdan sorumlu olmasına rağmen Metro A.G. sorumlu değildir diye işveren isteği ile açıklamalar yaptı. Bu 30 aylık sürede DİSK yönetimi direnişimize karşı 3 maymunu oynadı.

Bu 30 aylık direniş benim için okul oldu. Ben artık kimin gerçek anlamda İşçi Sınıfı için mücadele ettiğini, kimlerin bu davada yaşamlarını ortaya koyduğunu, sarı sendikacılığı, İşçi Sınıfına ihaneti, İşçi Sınıfının düşmanlarını, sınıf dayanışmasını gördüm. İşçi Sınıfının örgütlü olduğunda neler yapabileceğini gördüm.

2018 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dünya Sendikalar Federasyonu DSF’ye bağlı diğer ülkelerden gelen kadın emekçilerle Nakliyat-İş üyesi kadın işçilerle birlikte direniş alanında olduk. DSF Genel Sekreteri, diğer ülkelerden gelen TUİ Transport delegeleri direnişimizi ziyarete geldi. Ancak DİSK Yönetimi gelmedi.

Bizim Direnişimizi görmezden gelen DİSK Yönetimi, Başkanı, Genel-İş ve Güvenlik-Sen Temsilcilerini işten atan Ataşehir Belediye Başkanı ile kafe açılışına gidiyor.

30 aylık direnişimizle tazminatlarımızın bir kısmını aldık. Direnişimiz devam ediyor. Parababalarının işçi düşmanlığına ve Sarı Sendikacılığa karşı mücadelemiz her alanda devam ediyor, edecek. Sendikamız Nakliyat-İş’in öncülüğünde Tüvtürk Muğla Şanlıurfa, Kütahya, Karabük, Kastamonu, Real, Makro, Uzel Makine direnişleri devam ediyor.

Bu süre içerisinde yine direniş mücadele okulundan öğrendiğim, gerçek anlamda DİSK’in Adına, Tarihine, İlkelerine, Geleneklerine sahip çıkan sendika üyesi de bulunduğum Nakliyat-İş Sendikasıdır.

Her türlü zorluğa, gözaltılara, açılan ceza ve tazminat davalarına karşın parababaları düzenine ciğeri beş para etmez sarı sendikalara teslim olmadık, olmayacağız.

30 aydan beri direnen bir kadın işçi olarak, DİSK’in Adına, Tarihine, İlkelerine, Geleneklerine sahip çıkmak, parababalarının işçi düşmanlığına ve sarı sendikacılığa karşı mücadeleyi örgütleyip daha da ileriye taşımak için;

Kemal Türkler, Abdullah Baştürk, Kenan Budak, İsmet Demir, Necmettin Giritlioğlu, Recep Vurmuş’un mücadelelerine, Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF) ilklerine, Enternasyonal Mücadeleye sahip çıkmak için DİSK Genel Başkanlığına adayım.