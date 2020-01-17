Rakka kırsalında bombalı saldırı: 3 asker yaşamını yitirdi

Tel Aybad yakınlarında bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 asker yaşamını yitirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da geçen haberdeyse patlamanın Tel Aybad yakınlarındaki Suluk beldesinde yaşandığı bilgisi yer aldı. SANA, aynı patlamada Ahrar El Şerkiye ve Liva El Ka’kaa gruplarından 5 ÖSO'cunun öldüğünü duyurdu.

Reuters'ın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberdeyse ölen militanlara dair bir bilgi yer almadı.