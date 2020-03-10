Rahip Brunson'un hapis cezasına onama talebi

İzmir'de "FETÖ ile PKK adına suç işlediği" ve "casusluk yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Brunson'a verilen cezanın onanması talep edildi.
Başsavcılığın tebliğnamesi, dosyayla ilgili kararı verecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilerek, Brunson'a verilen hapis cezasının onanması istendi.
YAPTIRIM SONRASI SERBEST BIRAKILMIŞTI
Brunson'un tutuklanması nedeniyle ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamış, yaptırımlar sonrası Brunson serbest bırakılmış ve ABD'ye gitmişti.