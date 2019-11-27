Rabia Naz'ın babasına Müge Anlı davası

Giresun'un Eynesil İlçesi'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Müge Anlı'nın kendisini arayarak olayı çözdüklerini söylediğini ancak baskı nedeniyle bir şey yapamadıklarını ilettiğini dile getirmişti. Haber sonrası Turkuaz grubu tarafından hem Şaban Vatan'a hem de haberi yapan Yurt gazetesine dava açıldı.