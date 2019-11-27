Rabia Naz'ın babasına Müge Anlı davası

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Müge Anlı ve ekibinin olayı çözdük diyerek kendisine müjde verdiğini ancak baskı nedeniyle bir şey yapamadıklarını söylediğini aktarmıştı.
Vatan'ın ATV'yi hedef alan sözleri sonrası "Turkuvaz Medya" baba Şaban Vatan ve haberi yapan Yurt gazetesine manevi tazminat davası açtı.
Turkuaz Medya'ya bağlı Sabah "gazetesi" söz konusu haberi "ATV’ye yönelik operasyon habere dava!" ifadesiyle duyurdu.
Baba Şaban Vatan, "ATV'nin en üstünden telefon geldi, binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz" denildiğini aktarmıştı.