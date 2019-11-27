Rabia Naz'ın babasına Müge Anlı davası

Giresun'un Eynesil İlçesi'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Müge Anlı'nın kendisini arayarak olayı çözdüklerini söylediğini ancak baskı nedeniyle bir şey yapamadıklarını ilettiğini dile getirmişti. Haber sonrası Turkuaz grubu tarafından hem Şaban Vatan'a hem de haberi yapan Yurt gazetesine dava açıldı.
Çarşamba, 27 Kasım 2019 12:04

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Müge Anlı ve ekibinin olayı çözdük diyerek kendisine müjde verdiğini ancak baskı nedeniyle bir şey yapamadıklarını söylediğini aktarmıştı.

Vatan'ın ATV'yi hedef alan sözleri sonrası "Turkuvaz Medya" baba Şaban Vatan ve haberi yapan Yurt gazetesine manevi tazminat davası açtı.

Turkuaz Medya'ya bağlı Sabah "gazetesi" söz konusu haberi "ATV’ye yönelik operasyon habere dava!" ifadesiyle duyurdu.

Baba Şaban Vatan, "ATV'nin en üstünden telefon geldi, binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz" denildiğini aktarmıştı.

 