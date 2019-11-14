Rabia Naz’ın babası ve iki gazeteci mahkemeye sevk edildi

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ile gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl mahkemeye sevk edildi.

Giresun’da evinin önünde ağır yaralı bulunduktan sonra yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ile gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl mahkemeye sevk edildi. Vatan, Coşkun ve Kızıl'ın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği iddiası ise avukatlar tarafından yalanlandı.

Şaban Vatan bugün evine giden polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Giresun’un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını takip eden gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl da dün akşam polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Giresun Valiliği yaptığı açıklamada gözaltı gerekçesi olarak Şaban Vatan, Kazım Kızıl ve Canan Coşkun'un "Kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı" suçlamasını ileri sürmüştü.

