Rabia Naz'ın babası hakkında soruşturma kararı

Giresun'da geçen yıl şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan hakkında annesi Fikriye Vatan'ı tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, Şaban Vatan'ın annesi Fikriye Vatan'ın evine 1 ay süreyle yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın oğlu Şaban Vatan tarafından tehdit edildiğine dair jandarmaya şikayette bulunduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı.

Fikriye Vatan, ifadesinde, oğlu Şaban Vatan'ın halen ikamet ettikleri Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki evine ara ara geldiğini, kendisi ile büyük oğlu Muhammet Vatan'ı kastederek, "kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, yine yaklaşık bir ay önce de evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını ileri sürdü.