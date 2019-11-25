Rabia Naz soruşturmasında 'gizli' ibareli belge: 'Telefonlarımız dinleniyor'

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında yer alan ‘gizli’ ibareli belgede, eski belediye başkanı Somuncuoğlu’nun amca Vatan ile telefon görüşmesinde ‘Telefonlarımız dinleniyor, bunu konuşmayalım’ dediği ortaya çıktı.

Birgün’den Erk Acarer’in haberine göre 11 yaşında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’a ilişkin iki yeni önemli bilgi çıktı.

Belgelerden biri “gizli” ibareli ve iletişim kaydına dayanıyor. Giresun Görele Sulh Ceza Hakimliği Mahkemesi tarafından verilen 15 Haziran 2019 tarihli 2018/525 soruşturma sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucu ulaşılan bilgilere göre, eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuğlu ile Rabia Naz’ın amcası Muhammet Vatan telefonda görüştü. Kayda göre Somuncuoğlu, Vatan’a, “Bunları telefonda konuşmayalım” diyor.

Sözkonusu belgede görüşmeden şu diyaloga yer veriliyor:

“Coşkun Somuncuoğlu: Ben onu telefonda görüşmek istemiyorum

Muhammet Vatan: Hee

Coşkun Somuncuoğlu: Çünkü bizim zerre kadar yok. Sen ara yani neyse telefonda konuşmayalım. Telefonlarımız ‘dinleniyi’.”

BİLGİSAYARINDA İNTİHARA İLİŞKİN DOKÜMAN YOK

Diğer belge ise Rabia Naz’ın bilgisayarında yapılan incelemeye dair bilirkişi raporunda yer alıyor.

Rabia Naz Vatan’ın bilgisayar incelemesine ilişkin, 1 milyonun üzerinde dokuman incelendiği aktarılan belgede şu ifadeler geçiyor: “İntihar, intihara teşvik, atlama, uzağa atlama, taciz, şantaj, cinsel içerik, cinsel içerikli konuşma, korkutma, melankolik ruhsal çöküntü veya suç teşkil edebilecek, resim, video, dükümün, yazışma, arama sayfa, sosyal aktivite ve benzeri kayıt bulunamadığı değerlendirilmiştir.”

Coşkun Somuncuoğlu “Rabia Naz Vatan’ın intihara neden olan Mavi Balina oynadığını duydum” iddiasında bulunmuştu.

