Putin ve Erdoğan Libya’daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan’ın yaptıkları telefon görüşmesinde Libya’daki durumu ele aldıkları ayrıca Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ortak isteklerini yineledikleri belirtildi.

Kremlin’in sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

İki lider, Libya’daki durumu ele aldı ve Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ortak isteklerini yineledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, “Liderlerin 8 Ocak’ta İstanbul’da yaptıkları görüşmede varılan Rus-Türk anlaşmalar temelinde Libya’daki durumla ilgili görüş alışverişine devam edildi. Rusya ve Türkiye'nin, Libya ihtilafının siyasi çözüm sürecini ilerletmek için kapsamlı yardım sağlamaya yönelik istekleri teyit edildi” denildi.

Ayrıca Putin’in, Erdoğan’a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin yanı sıra bazı bölgesel ülke liderleri ile yaptığı telefon görüşmeleri konusunda da bilgi verdiği belirtildi.

Liderlerin Berlin’de Libya çözüm süreci ile ilgili olarak yapılması planlanan uluslararası konferansın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını vurguladıkları kaydedilen açıklamada, “Özellikle Libya ve Suriye konularında sürekli temas halinde bulunulması kararlaştırıldı” denildi.