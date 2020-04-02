PTT 'sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı, yoğunluk yaşanan' şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldı. Sosyal yardım ödemelerinin evlerde yapılacağı bildirildi.

PTT "yoğunluk yaşanan" şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılacağı" açıklanan ödemeler bugün salgın koşullarında büyük bir plansızlıkla başlamıştı.

Yurttaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

PTT'den yapılan açıklamada yarından itibaren "sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan" işyerlerinin ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık."

PTT'nin bu kararının ardından valiliklerden, sosyal yardım ödemelerinin PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla evlerde yapılacağına dair açıklamalar gelmeye başladı.

Samsun ve Malatya Valilikleri tarafından yapılan açıklamada sosyal yardım ödemelerinin yarından itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla yurttaşların kendi ikametlerinde yapılacağı duyuruldu.