Protokol imzalandı, İBB önündeki eylem bitti

İBB ile Hak-İş’e bağlı sendikalar arasında varılan protokolle 7 aydır Saraçhane’de süren eylem sona erdi. İBB Ağustos ayında işten çıkarılan 208 kişiyi niteliklerine uygun bir iş teklifiyle yeniden değerlendirmeye alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane binası önünde yaklaşık 7 aydır süren eylem, İBB ile Hak-İş’e bağlı sendikalar arasında varılan protokolle sona erdi.

Bugün Florya’da yapılan toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hak-İş'e bağlı Oleyis Sendikası Başkanı Vedat Böke, Hizmet-İş Sendikası Başkanı Mehmet Keskin ile İBB ve sendika yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesinde İBB’nin Saraçhane binası önündeki eylem alanı kaldırıldı.

Taraflar arasında yapılan protokole göre 2019 Ağustos ayında İBB'de işten çıkarılan 208 isim güvenlik soruşturması ve sosyal taramadan geçirilerek niteliklerine uygun bir iş teklifi ile 30 Haziran'a kadar değerlendirilmeye alınacak.

Herhangi bir siyasi parti veya liderine, İBB kurumsal kimliğine, İBB Başkanı ya da yönetimine yönelik suç ve hakaret içeren faaliyetlerde bulunanlar değerlendirme dışında tutulacak.

208 kişiden işe iade talebiyle yasal süreç başlatanlar bu taleplerini sonlandıracak. İBB binaları ve çevresinde bu ve benzeri sebeplerle kurulmuş tüm gösteri noktaları tümüyle kaldırılacağı ve yeniden kurulmayacağı taahhüt edildi.