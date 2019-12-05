Programa geç kalan AKP'li: İstanbul'da trafik yoktu, 6 ayda bu hale geldi

Fox TV'ye konuk olan İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul trafiğine ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programına katıldı.

İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Göksu'nun programa geç kalması üzerine Göksu ile Küçükkaya arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

TRAFİK 6 AYDA BU HALE GELMİŞ...

İsmail Küçükkaya, programa geç kalan Tevfik Göksu'ya esprili bir şekilde “Hoş geldiniz, altı buçuk dakika geciktiniz. Niye geciktiniz efendim?” diye sordu.

Bunun üzerine trafikten dolayı geç kaldığını belirten Göksu, “Eskiden böyle değildi biliyorsun” ifadesini kullandı.

Buna karşılık İsmail Küçükkaya, “Efendim, 25 yıldır belediyeyi siz yönetiyorsunuz, trafik 25 yıldır var” cevabını verince Göksu “6 ayda bu hale geldi” diye konuştu.