Prof. Dr. Ahmet Ercan: Siz hiç varsıl bir ailenin depremden öldüğünü duydunuz mu?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Siz hiç varsıl bir ailenin depremde öldüğünü duydunuz mu? Sabancılar'dan, Koçlar’ın akrabalarından, Bayraktar Holding’ten? Duymadınız ve duymayacaksınız' dedi.

İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen büyük İstanbul depreminde yaşanacak ölümlerle ilgili konuşurken çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniçağ TV'de konuşan Prof. Dr. Ercan, yoksul bir ülkenin depreme hazırlanmasının mümkün olmadığını dile getirirken “Türkiye’de kişi başına gelir siyasilerin söylediğine göre 8 bin dolar. Aşağı yukarı bu 45 bin lira filan yapar. Demek ki aylık 2 bin lira yapıyor. İstanbul’da ev kiraları bin - bin 500 lira. Demek ki 2 bin lira alan bir ailenin depreme hazır olması gibi bir olay düşünülemez.” dedi.

'DEPREM YOKSULLARI ÖLDÜRÜR'

Deprem için “Allah’ın laneti” demenin siyasilerin uydurduğu bir laf olduğunu söyleyen Ercan, “Depremden ölene şehit denmez, ‘pisi pisine gitti’ denir. Deprem daima yoksulları öldürür. Siz hiç varsıl bir ailenin depremde öldüğünü duydunuz mu? Sabancılar’dan, Koçlar’ın akrabalarından, Bayraktar Holding’ten? Duymadınız ve duymayacaksınız. Böyle gelmiş böyle gidiyor.” şeklinde konuştu.

Siyasilerin “şehitlik” tesellisiyle halkın kandırmaya devam ettiğine dikkat çeken ve “‘Artık senin oğlun cennete gitti, Hazreti Muhammed’in yanında saf tuttu’ diyor. Sanki cennetle bunların arasında posta alışverişi varmış gibi.” diyen Ercan, “Depremin dinle minle ilgisi yok. O ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğiyle ilgisi var” diye konuştu.