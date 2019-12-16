Poşetten elde edilen kâr belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plastik alışveriş poşetlerinden 2019 yılında tam 210 milyon TL gelir elde etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyar adet poşet satıldığını, poşet satışından elde edilen Geri Kazanım Katılım Payı gelirinin 210 milyon TL olduğunu açıkladı.

HAZİNE PAY ALIYOR

CHP'li Kasap, Bakan Kurum'un verdiği yanıtı değerlendirerek, “Bakanlık, halkın cebinden devasa gelir elde etti” dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Kasap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu kadar devasa bir gelir elde etmesinin yanında, alınan her 25 kuruşun 10 kuruşundan şirketler ve vergi olarak Hazine'nin de pay aldığını hatırlattı. Kasap, “İktidar, minik poşetlerden yüzlerce milyon TL'lik bir ekonomi yarattı” dedi.