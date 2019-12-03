Pompalı tüfekle vurdu: 'Öldürmek isteseydim' diye savunma yaptı

Antalya'da boşanmak isteyen eşi Dilek Ülüs'ü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs (55), öldürme amacı olmadığını savunarak, 'Öldürmek istesem kafasına sıkardım' dedi.

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında, Kepez'de meydana geldi. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan eşine evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Süleyman Ülüs, eşini öldürme amacı olmadığını öne sürerek, "Bana iftira atıyor. Tüfek elimdeyken birden patladı. Dilek'in yaralandığını bile fark etmedim. Sonrasında Dilek bana, 'Salak beni vurdun' dedi. Eşimin yarasına tampon yaptım. Etraftakilere ambulans çağırmalarını söyledim. Öldürme kastım yoktu. 13 yıllık evliyim ve çocuklarıma ben bakıyorum. Dilek'i öldürmek istesem kafasına sıkardım" diye konuştu.

Dilek Ünlü ise eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık avukatının görgü tanıklarının dinlenmelerini talep ettiği duruşmada savcı, sanığın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ile yardıma gelenlere tüfek doğrultması nedeniyle 'tehdit' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatına son savunmasını hazırlaması için süre verilerek, ertelendi.