Polisin silahıyla polisi vurup kaçtı

İstanbul Otogarı'nda bir kişi, silahını aldığı polisi bacağından yaraladı. Daha sonra da izini kaybettiren kişi bulunamadı.

Olay İstanbul Otogarı’nda gece saat 23.15 sıralarında meydana geldi.

Otogarın polis merkezinde görevli polis memuru iş çıkışı evine gitmek için istasyonda metro beklerken, arkasından yaklaşan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle polisin belindeki silahını aldı.

Polis memuru ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Saldırgan, polis memurunun silahı ile polisi bacağından vurdu. Olay sonrası polis memuru yaralanırken, saldırgan polisin silahıyla yaya olarak kaçarak kayboldu. Polis ekipleri, yaraladığı polisin silahını alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.