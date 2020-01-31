Polis okulundan uyuz salgını haberlerine ilişkin açıklama

İstanbul Sarıyer'deki polis meslek yüksekokulundan, uyuz salgını nedeniyle eğitime ara verildiğine ilişkin haberlerle ilgili bir açıklama yapıldı.

İstanbul Sarıyer'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nun uyuz salgını nedeniyle 10 gün tatil edildiğine ilişkin haberler üzerine okuldan bir açıklama yapıldı.

Çok sayıda polis adayında tespit edilen uyuz vakalarının yayılmasının önüne geçmek için okul yönetiminin kararıyla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüsün boşaltıldığı ve ilaçlamaya alındığı haberleri üzerine okuldan yapılan açıklamada "Öğrencilerimize 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimine göre izin verilmiştir" denildi.

Okul yönetiminin açıklamasında "Bazı medya organlarında konunun farklı şekilde haberleştirildiği görüşmüştür Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Açıklamada okulda uyuz salgını olup olmadığına ilişkin ise bir bilgiye yer verilmedi.

