Polis 'O Ses Türkiye' birincisinin elinden mikrofonu aldı: Kürtçe söylemek yasak

Batman’da bir kafeyi basan polis, 'Kürtçe şarkı yasak' diyerek şarkıcı Dodan’ın elindeki mikrofonu aldı.

“O Ses Türkiye” yarışması birincisi olan Dodan’ın dün Batman'da katıldığı programı basan polis, “Kürtçe şarkı söylemenin yasak olduğunu” söyledi.

Dodan’ın sahnede “Ey dilberê” parçasını söylerken elinden mikrofonu zorla alan polis, iddiaya göre, “O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman’da da yasak Kürtçe söylemek” dedi.



Polise tepki gösteren Dodan ise, “Siz bir vatandaşsınız, ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benimki de var: Doğru mu? Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz, ben de İstanbul’dan buraya konser için geldim. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok. Ben 42 yaşında bir adamım. Senden daha büyük bir adam olarak söylüyorum. Sen benden çok gençsin” dedi.

VALİLİKTEN YALANLAMA

Batman Valiliği ise söz konusu iddianın doğru olmadığını açıklarken, "Kafenin alkol ve canlı müzik ruhsatı olmadığı için işlem yapıldı" dedi.