Polis memuru 'arabasını çaldı' diye 17 yaşındaki çocuğu öldürdü

Polis memuru Ömer E., arabasını çaldığı gerekçesiyle 17 yaşındaki Mustafa Alınç'ın peşinden Balıkesir'den Bursa'ya gitti. Burada polislerden de destek alan Ömer E., aldığı istihbarat üzerine bir bölgede pusu kurdu, aracının geldiğini görünce de tam 12 el ateş etti. Bu sırada aracı süren Mustafa Alınç göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E., otomobilini, bankadaki işlerini halletmesi için akrabası İ.A.’ya verdi.

İ.A., bankaya giderken yolda otostop çeken 2 kişiyi otomobile aldı ve direksiyon başında alkol almaya başladı.

İ.A., Bursa’ya gitmek istediğini söyleyen gençlere, kendilerini kamyon garajına bırakacağını söyledi, karınlarının aç olduğunu söyleyen gençlere bir lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra alkol kullanmaya devam eden İ.A., otomobili gençlerden birinin sürmesini istedi.

Bunun üzerine gençlerden biri, direksiyona geçti. Diğer arkadaşının da araca binmesiyle iki kişi, otomobille uzaklaştı. Araca binmeyi başaramayan İ.A., önce Ömer E.’ye, ardından da polis ekiplerine bildirdi.

5 GÜN BOYUNCA BULUNAMADI

DHA'da yer alan habere göre, geçen 5 günde şüpheliler, Bursa kent merkezinde 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücreti ödemeden kaçtı. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı ve bu işlemler sırasında Mustafa Alınç'ı tespit etti.

TEPEYE ÇIKIP PUSU KURDULAR

Bu arada Ömer E. de aracını bulmak için Balıkesir’den diğer otomobiliyle Bursa’ya geldi. Ömer E., Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E.’yi telefonla arayarak durumu bildirdi ve kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.’yi de yanına alan Ömer E., Halil İbrahim E. ile birlikte, kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi’ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, burada bir hakim tepeye çıkarak beklemeye başladı.

Araç bölgeye gelince Ömer E., belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak otomobile ateş açtı.

Ömer E.’nin tabancasından çıkan mermilerden biri Alınç’ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, zeytin ağacına çarptı. Ömer E. ve akrabaları, geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.

12 EL ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç’ı kaza yapan otomobilin direksiyonunda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alınç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 12 boş kovan buldu. Ömer E.’nin ruhsatsız silahından çıkan mermilerden ikisinin arabanın arka tamponu ve sol arka lastiğine, birinin ise Mustafa Alınç’ın göğsüne isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E.’yi, olayın yaşandığı zeytin tarlasında yakalayarak gözaltına aldı. Alınç’ın cansız bedeni ise, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı