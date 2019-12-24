Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi, yarın yapılması planlanan mezuniyet törenini kendisine ait kampüs yerine Kuzey Ankara Cami Külliyesi’nde organize etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2019 değerlendirmesi yapmak üzere 81 il emniyet müdürünü Ankara’ya davet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da konuşma yaptığı üç günlük toplantıya katılan davetli il emniyet müdürlerine dağıtılan programda, Polis Akademisi’nin yarın yapılması öngörülen programına da yer verildi.

T24’ün haberine göre, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a doğrudan bağlı olarak faaliyet yürüten Polis Akademisi Başkanlığı, mezuniyet törenini kendisine ait yerleşke yerine Kuzey Ankara Cami Külliyesi’nde gerçekleştirme kararı aldı.

Programa katılacak emniyet müdürlerinin servis araçlarıyla camiye taşınacağı belirtilen haberde yer alan bilgiye göre, "hava şartları nedeniyle mezunların aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak amacıyla Ankara’nın en büyük konferans salonlarından birisini barındıran külliyenin tercih edildiği" belirtildi.