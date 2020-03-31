Piyalepaşa İstanbul şantiyesinde koronavirüs vakası çıkmasının ardından şantiye kapatıldı

Polat İnşaat'a ait Piyalepaşa İstanbul şantiyesinde ortaya çıkan koronavirüs vakası yönetim tarafından gizlenilmeye çalışılmış ve şantiye enfekte olan çalışanlara rağmen açık kalmıştı. Şantiye dün itibariyle toplanmaya başladı.

soL - İstanbul