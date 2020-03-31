Piyalepaşa İstanbul şantiyesinde koronavirüs vakası çıkmasının ardından şantiye kapatıldı

Polat İnşaat'a ait Piyalepaşa İstanbul projesinin inşaatında iki mühendiste koronavirüse rastlanılmasının ardından şantiyede çalışan işçiler tedirgin olmaya başlamışlardı. Firma, koronavirüs vakalarını taşeron çalışanlardan gizli tutup şantiyeyi açık tutmaya devam etmişti. Olayın duyulmasının ardından dün itibariyle şantiyenin 15 gün kapalı olacağı çalışanlara duyuruldu.
Şantiyede kalan işçiler tahliye edilmeye başlanıldı.
İki mühendisin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sadece ana firmanın çalışanlarına yeni koronavirüs testi yapılmıştı, taşeron çalışanlaraysa herhangi bir test yapılmamıştı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Emaar şantiyesinde de koronavirüs belirtileri görülmüş, işçiler hiçbir önlem alınmadan, ücretleri ödenmeden memleketlerine gönderilmişti.