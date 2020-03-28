Piyalepaşa İstanbul şantiyesinde koronavirüs vakası: 2 mühendiste görüldü

Polat İnşaat'a ait Piyalepaşa İstanbul inşaatında görevli 2 mühendisin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasına rağmen bu bilginin firma tarafından gizlenmeye çalışıldığı ve şantiyenin kapatılmadığı öğrenildi.

Polat İnşaat tarafından yürütülen Piyalepaşa İstanbul projesinin şantiyesinde görevli 2 mühendiste koronavirüs tespit edildiği, bu bilginin taşeron işçilerden saklandığı ancak ana firma çalışanlarına test yapıldığı iddia edildi.

soL'a konuşan bir taşeron firma çalışanı, pandemi dolayısıyla sonra yemekhanede bir dizi önlem alındığını ancak işçilere maske eldiven gibi koruma malzemelerinin dağıtılmadığını da belirtti. Ulaştığımız taşeron firma çalışanı aynı zamanda şantiyede hastalığın gözlemlenmesi durumunda olağanüstü durum önlemleri alınacağına dair kendilerine bir bilgilendirilme metninin geldiğini ve bahsi geçen metne göre şantiyenin kapatılması gerektiğini ancak hala işçilerin çalışmaya zorlandığını belirtti.

ÖZEL KLİNİKTEN GELİP TEST YAPTILAR, SONUÇLARI GİZLEDİLER

İki mühendisin yeni koronavirüs testlerinin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ilgili taşeron işçilerine bilgi verilmediğini ve çalışmaya zorlandıklarını belirten çalışan, Polat İnşaat'ın özel bir klinikle anlaştığını ve testlerin şantiye içerisinde yapıldığını söyledi.

Dün İstanbul'daki Emaar şantiyesinde de koronavirüs belirtileri görülmüş, işçiler hiç bir önlem alınmadan, ücretleri ödenmeden memleketlerine gönderilmişti.