Pire Limanı'nda 120 kişide koronavirüs rastlanan gemi karantinada: 160'ı Türk 383 personel

Pire Limanı’nda 160'ı Türk toplam 383 kişilik personeli taşıyan gemide en az 120 kişide koronavirüs tespit edildi. Gemi 9 Mart'ta Çeşme Limanı'ndan İspanya'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Gemiyi kiralayan şirketten yapılan açıklamadaysa personelde grip dışında sağlık sorunu olmadığı ileri sürüldü.

Yunanistan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara uğradıktan sonra Yunanistan'ın Pire Limanı’na geldiği belirtilen yolcu gemisinde en az 120 kişide koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Bir Yunan şirketine ait Eleftherios Venizelos adlı gemide toplam 383 kişinin bulunduğu, bu kişilerden 34'ünün mürettebat, geri kalan 349'ununsa İspanya'daki operasyon için ülkeye gönderilen gemi personeli olduğu belirtildi. AFP'nin haberine göre de gemi Türkiye'den İspanya'ya gemi personelini taşıyordu ve 22 Mart'ta Pire Limanı'na uğradı. Burada yapılan testte gemideki 2 kişide koronavirüse rastlanıldı.

Yunan basını sağlık yetkililerinin gemide tespit edilen koronavirüs vaka sayısını ilk olarak 20 diye açıkladığını, daha sonra bu sayısının 120'ye yükseldiğini duyurdu.

Öte yandan gemiyi kiralayan Türk şirket Miray International'dan yapılan açıklamada ise geminin İspanya'daki operasyonu için 9 Mart tarihinde Çeşme Limanı'ndan 160'ı Türk, 223'ü diğer uluslardan personelle yola çıktığı belirtildi. Şirketin açıklamasında "Son birkaç gündür internet üzerinden yapılan gayri ciddi ve aslı olmayan yorumlar, gemide çalışan personelimizi ve ailelerini üzmekten ileri gitmemektedir" denilerek personelin grip ve soğuk algınlığı dışında bir sağlık sorunu olmadığı ileri sürüldü. Açıklamada "Sadece İsviçre vatandaşı olan personelimizin önceki yıllarda da benzeri görülen kronik sağlık problemlerinin nüksetmesi sebebi ile Yunan makamlarından özel izin alınarak hastaneye kaldırılmıştır" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu sebep ile tekrar yinelemek isteriz ki; 9 Mart tarihinde Çeşme Limanı'ndan gerekli yiyecek ve içecek ikmali yapan gemimiz daha sonra 160 kişisi Türk ve geri kalan 223 farklı milletten personelimiz ile İspanya'daki operasyonumuz için yola çıktı. Seyrim 4. gününde İspanya hükumetinin ülke çapında almış olduğu tedbirler ve sokağa çıkma yasağı sebebi ile projemiz ertelenmiş ve gemimizin yanaşması mümkün olmamıştır. Bu durumun akabinde gemimiz rotasını Türkiye'ye çevirmiş ve bu sure zarfında yetkili makamlara yapılan yanaşma ve tahliye başvuruları incelenmiş olup; sadece Türk vatandaşları için alınan denizde tahliye kararını üzülerek personelimizin can güvenliği gerekçesi ile kaptanımız ve şirketimiz kabul etmemiştir. Bu sebeple rotamızı zaruri Yunan kara sularına çevirmek zorunda kaldık.

Her gün değişen uygulama ve kararlar tabi ki de Yunanistan’da da karşımıza çıktı. Pire Limanı'na yaklaştığımız gün Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ve yarı sıkı yönetim ilan edildi. Bu süreçte gerek Türkiye Konsolosluğu gerekse Yunan makamları ve diğer tüm ülke konsoloslukları ile yakın temas içinde bulunduk ve hala temas halindeyiz.

Gemide geçen 23 günlük sure zarfında, personelimizde soğuk algınlığı/grip şikayetleri dışında ciddi olan herhangi bir sağlık problemi yaşanmamıştır. Sadece İsviçre vatandaşı olan personelimizin önceki yıllarda da benzeri görülen kronik sağlık problemlerinin nüksetmesi sebebi ile Yunan makamlarından özel izin alınarak hastaneye kaldırılmıştır. Kendisine gereken tedaviler uygulanmakta olup, gözlem altında tutulmaktadır. Şirketimiz de bu sureci takip etmektedir. Hiçbir şekilde gemide herhangi bir kumanya sorunu yoktur. Konuyu gece gündüz yakından takip ediyor olup en makul ve yakın zamanda tüm personelimizin ülkelerine dönmeleri için gereken yapılacaktır.”